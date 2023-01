An einem Fenster hatte sich der Einbrecher zu schaffen gemacht. Symbolfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Detaillierte Personenbeschreibung Nach Einbruchsversuch: Mann in Lübbecke festgenommen Von noz.de | 26.01.2023, 17:17 Uhr

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch in der Straße „Zur Schönen Aussicht“ in Lübbecke am Mittwoch wurde ein 39-jähriger Mann festgenommen. Er ist der Polizei bereits bekannt.