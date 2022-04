Die Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. (Symbolfoto) FOTO: Jörn Martens Polizei sucht Zeugen Mann in schwarz überfallt NP-Markt in Lübbecke Von noz.de | 04.04.2022, 13:05 Uhr

Am Samstagabend wurde der NP-Discount-Markt in der Bohlenstraße in Lübbecke überfallen. Der Täter war mit einer Pistole bewaffnet, erbeutete Bargeld und entkam unerkannt.