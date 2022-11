Bei einem Einsatz in Enger im Kreis Herford hat ein Polizist Schüsse auf einen Verdächtigen abgegeben. Symbolfoto: dpa / Christoph Soeder up-down up-down Lebensgefährliche Brandverletzungen Mann in Enger zündet eigenes Haus an und wird von Polizei angeschossen Von dpa | 04.11.2022, 10:14 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Mann, der bei einem Einsatz im ostwestfälischen Enger durch Schüsse der Polizei verletzt wurde, schwebt in Lebensgefahr. Zu dem Einsatz am späten Donnerstagabend war es gekommen, weil der 59-Jährige Teile des Doppelhauses, das er bewohnt, in Brand gesetzt hatte.