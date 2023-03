In Lübbecke hatte ein Autofahrer bei seiner Flucht zwei Polizisten schwer verletzt. Ein Verdächtiger ist seit Mittwoch in Haft. Symbolfoto: Bundespolizei up-down up-down Mit Auto davon gerast Polizisten schwer verletzt: Verdächtiger aus Espelkamp in Haft Von noz.de | 22.03.2023, 14:44 Uhr

Am Montagabend hat ein Autofahrer in Lübbecke zwei Polizeibeamte schwer verletzt, als er sich einer Kontrolle entziehen wollte. Ein Tatverdächtiger sitzt seit Mittwoch in Haft, teilt die Polizei Bielefeld mit.