Polizei ermittelt wegen Körperverletzung Streit in Arbeiterunterkunft in Werther eskaliert: Mann durch Stiche verletzt Von noz.de | 05.11.2022, 15:03 Uhr

In einer Monteursunterkunft in Werther ist am Freitagabend einer 29-jähriger Mann mit Stichen verletzt worden.