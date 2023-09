Schaden von 1200 Euro Makita-Werkzeuge aus Lagerraum in Enger gestohlen – Polizei sucht Zeugen Von Hannah Baumann | 15.09.2023, 12:40 Uhr Am vergangenen Donnerstag wurde Makita-Werkzeug aus einem Lagerraum in Enger gestohlen. Symbolfoto: imago images/Manfred Segerer up-down up-down

In der Bielefelder Straße in Enger sind am vergangenen Donnerstag Unbekannte in einen Lagerraum eingebrochen.