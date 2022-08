Shots gefällig? Die Schnapskrake von Lennart Wiegmann soll das Einfüllen schnell und unterhaltsam gestalten. FOTO: Ronja Ackermann/Lennart Wiegmann/Collage: Vincent Buß up-down up-down Logo NEO Schnapskrake aus Biokunststoff Lennart Wiegmann aus Enger brauchte nur ein Geschenk, nun hat er eine Firma Von Ronja Ackermann | 23.08.2022, 15:44 Uhr

Es startete 2017 als Geschenk zum Geburtstag – heute lässt Lennart Wiegmann in Enger mehr als 50 3-D-Drucker für sich arbeiten. Mit seinem Start-Up will der 27-Jährige Schnapskraken so nachhaltig wie möglich produzieren. Einfach ist das nicht.