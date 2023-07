Polizisten sichern das Waldstück in Halle-Kölkebeck, in dem Spaziergänger eine Leiche gefunden hatten. Foto: Christian Müller/dpa up-down up-down Fundort lässt aufhorchen Leichenfund im Kreis Gütersloh: Zusammenhang zum Fall der vermissten Marion S.? Von Markus Pöhlking | 17.07.2023, 09:18 Uhr

Im nördlichen Bereich des Kreises Gütersloh ist am Sonntag ein Leichnam gefunden worden. Der Fundort liegt offenbar in jenem Bereich, an dem die Polizei in den vergangenen Tagen nach einer vermissten Frau suchte.