Weit gereist und eine Trucker-Legende ist der Schweizer Roman Bont. FOTO: Silke Birkemeyer Ein Leben wie ein Roman Was die Trucker-Legende Roman Bont mit Pr. Oldendorf verbindet Von Silke Birkemeyer | 28.04.2022, 06:50 Uhr

Ein ganz besonderer Gast hält sich in diesen Tagen im „Möwennest“ in Pr. Oldendorf-Getmold auf: der Schweizer Roman Bont. Er wurde in den 1980er Jahren als „Mr. Mini-Mack“ bekannt. Mit seinem umgebauten VW-Transporter bereiste er die halbe Welt und wurde zur Trucker-Legende, der sogar mehrere Songs gewidmet sind.