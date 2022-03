Licht-Illuminationen gibt es am Alten Rathaus zu sehen. FOTO: Bielefeld Marketing GmbH/ Sarah Jonek Licht-Shows, Live-Musik und Kunst 30. April 2022: Bielefelder Nachtansichten an 50 Orten in der City Von noz.de | 09.03.2022, 15:07 Uhr

Die Veranstalter versprechen ein „außergewöhnliches Nachtprogramm“: In der Bielefelder Innenstadt finden am Samstag, 30. April 2022, in der Zeit zwischen 18 und 1 Uhr die Bielefelder Nachtansichten statt. Schon jetzt gibt es Tickets.