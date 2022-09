Freuen sich auf die Einführung des Hebammenkreißsaals in Lübbecke: Nicola H. Bauer (Professorin für Hebammenwissenschaft), Hebamme Eva Warneke, Albert Neff (Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe) und der kommissarische Geschäftsführer Mario Hartmann. Foto: Krankenhaus Lübbecke up-down up-down Kaiserschnittrate ist niedriger Krankenhaus Lübbecke: Hebammen leiten bald allein einen Kreißsaal Von noz.de | 08.09.2022, 11:26 Uhr

Anfang Oktober startet in der Geburtsklinik am Krankenhaus in Lübbecke der hebammengeleitete Kreißsaal. Das neue Angebot ist eine Alternative zum arztgeleiteten Kreißsaal.