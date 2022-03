Soul, Gospel und Rock spielen „Dede Priest & Johnny Clark’s Outlaws“. FOTO: Marcel Krijgsman Das Kulturprogramm steht Was das Life House Stemwede-Wehdem in diesem Frühjahr bietet Von Rainer Westendorf | 01.03.2022, 14:48 Uhr

Der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur (JFK) Stemwede hat kurzfristig ein Programm für das Frühjahr organisiert. Was wird in den kommenden Wochen im Life House in Stemwede-Wehdem geboten?