Hardrock aus Schweden: Die Spiders machen mit bei der Sommerbühne 2022. FOTO: Anders Bergstedt Sommerbühne 2022 im Juni und Juli Fünf Konzerte und ein Poetry Slam am Life House in Stemwede-Wehdem Von noz.de | 25.05.2022, 08:12 Uhr

Live-Musik am Life House in Stemwede-Wehdem: Der Verein für Jugend, Freizeitz und Kultur (JFK) hat in diesem Jahr eine Sommerbühne organisiert. Sechs Bands treten im Juni und Juli auf. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen jeweils ins Life House verlegt.