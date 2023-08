Polizei vier Stunden beschäftigt „Klimakleber“ in Bielefeld unterwegs – Presslufthammer im Einsatz Von Vincent Buß | 12.08.2023, 17:33 Uhr | Update vor 51 Min. Um die Demonstranten von der Straße zu lösen, kam später auch ein Presslufthammer zum Einsatz. Symbolfoto: dpa/Jörn Hünecke up-down up-down

Demonstranten haben sich in Bielefeld am Samstag an mehreren Orten an der Straße festgeklebt und den Verkehr eingeschränkt. Die Polizei schritt ein. Und schildert den vierstündigen Einsatz im Detail.