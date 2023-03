Die Feuerwehr musste am Samstag anrücken, um die Karussell-Fahrgäste zu befreien. Sie steckten auf der Frühjahreskirmes in Halle/Westfalen in knapp 30 Metern Höhe fest. Symbolfoto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Dimitri Drofit up-down up-down Feuerwehreinsatz am Kettenkarussell Kirmes in Halle/Westfalen: Gäste steckten in 30 Metern Höhe fest Von Ina Wemhöner | 12.03.2023, 08:58 Uhr

Am Samstagnachmittag mussten Kirmesbesucher in Halle/Westfalen in einem Karussell in 30 Metern Höhe ausharren. Der Betreiber des Kettenkarussells meldete einen technischen Schaden und die Feuerwehr rückte zur Rettung an.