Unfall auf der Rathausstraße Kind auf Fahrrad wird in Pr. Oldendorf von Auto erfasst und verletzt Von Rainer Westendorf | 22.03.2023, 16:29 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstagmorgen in der Rathausstraße in Pr. Oldendorf ein neun Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden, teilt die Polizei Minden-Lübbecke mit.