„Heimspiel" im Sommer Johannes Oerding kommt im Frühjahr nach Halle, Bremen und Hannover Von Thomas Wübker | 25.01.2023, 11:49 Uhr

Johannes Oerding ist in der obersten Liga der deutschen Stars angekommen. Im Frühjahr geht er auf Tour und kommt dabei auch nach Halle/Westfalen, Hannover und Bremen. Im Sommer steht für ihn ein besonderes Heimspiel bei einem Open Air in Geldern an.