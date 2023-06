Das Werk von Störmer-Küchen an der Industriestraße in Bruchmühlen (Gemeinde Rödinghhausen). Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Anzeige wegen Insolvenzverschleppung Offene Rechnungen und schwere Vorwürfe: Was ist los bei Störmer-Küchen in Bruchmühlen? Von Rainer Westendorf | 16.06.2023, 14:52 Uhr

Schon seit mehreren Wochen wird bei Störmer-Küchen in Bruchmühlen nichts mehr produziert. Dennoch sind die Mitarbeiter tagsüber vor Ort. Aber hinter den Kulissen brodelt es. In dieser Woche wurde eine Strafanzeige wegen Insolvenzverschleppung gestellt. Was ist los bei dem Unternehmen vor den Toren Melles?