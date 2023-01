Laut Polizei wurde der Mann wohlbehalten aufgefunden. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Polizei hatte vor Kontakt gewarnt Intensive Suche erfolgreich: Ein in Lübbecke vermisster Mann gefunden Von noz.de | 16.01.2023, 16:58 Uhr | Update vor 13 Min.

Ein am Montag in Lübbecke als vermisst gemeldeter Mann ist wohlbehalten aufgefunden worden – in Berlin. Die Polizei hatte vor einem Kontakt gewarnt.