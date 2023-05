Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gerufen. Symbolfoto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down Hoher Sachschaden Haus in Lübbecke nach Brand nicht mehr bewohnbar Von noz.de | 27.05.2023, 11:22 Uhr

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lübbecke ist am Freitagnachmittag ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.