Nach dem mutmaßlichen Messerangriff auf einen 12-Jährigen am Mittwoch in Harsewinkel in Ostwestfalen gehen die Ermittler von gefährlicher Körperverletzung aus. Die Verletzung des Schülers durch einen Stich sei nicht so schwer, wie zunächst angenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Bielefeld mit. Am Mittwoch hatten die Ermittler noch von einer möglichen Lebensgefahr gesprochen. Als Grund für die Auseinandersetzung wurde eine Uhr vermutet.

Der 13-jährige Tatverdächtige ist in der Zwischenzeit befragt worden. Er habe sich auch geäußert und wurde dann an die Eltern übergeben, heißt es in der Mitteilung. Das Jugendamt sei eingeschaltet worden.

Der Tatort liege in der Nähe zweier Schulen. Ob sich die Schüler auf dem Heimweg befanden, war zunächst unklar. Der 13-Jährige habe sich nach der Tat um 13.20 Uhr vom Tatort entfernt, sei aber bei der eingeleiteten Fahndung rasch von Polizisten ausfindig gemacht worden. Der Zwölfjährige werde in einer Bielefelder Klinik behandelt. Die Polizei wies darauf hin, dass der verdächtige Junge strafunmündig ist.

Messerangriff auch in Schule in Sachsen

Auch in Sachsen soll am Mittwoch ein Schüler mit einem Messer zugestochen haben: Ein 16-Jähriger habe in einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda einen acht Jahre alten Jungen angegriffen und schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Er wurde demnach überwältigt. Die Lage sei unter Kontrolle. Zuvor war nach Polizeiangaben Amokalarm ausgelöst worden.

Die Fälle erinnern an die Bluttat im nordrhein-westfälischen Freudenberg im vergangenen März: Damals war eine Zwölfjährige in Südwestfalen erstochen worden. Zwei Mädchen, selbst erst zwölf und 13 Jahre alt, gestanden die Tat.

Die Kriminalstatistik weist einen ungewöhnlich starken Anstieg von Gewalttaten bei Jugendlichen und insbesondere bei Kindern auf. So ermittelte die Polizei in Nordrhein-Westfalen 2022 gegen knapp 21.000 tatverdächtige Kinder unter 14 Jahren – ein rasanter Anstieg um 41,1 Prozent innerhalb eines Jahres.