In Halle/Westfalen wird eine 79-jährige Frau vermisst. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Vermisste wurde gefunden 79-jährige Frau aus Halle/Westfalen ist wieder zu Hause Von Anke Schneider | 15.05.2023, 10:09 Uhr

In und um Halle wurde am Montag intensiv nach einer älteren Dame gesucht. Die 79-Jährige war am frühen Sonntagabend aus der Haller Innenstadt verschwunden. Inzwischen wurde sie gefunden.