Die Polizei sucht Zeugen Hakenkreuze an Flüchtlingsunterkünften in Versmold Von Anke Schneider | 08.05.2023, 15:48 Uhr

In der Nacht von Samstag, 6. Mai, auf Sonntag, 7. Mai, haben Unbekannte in Versmold Hakenkreuze an Unterkünfte gesprüht, in denen Flüchtlinge untergebracht werden können. Der Staatsschutz ermittelt.