Das Duo Frénésie als Romeo und Julia. Foto: GOP Varieté-Theater up-down up-down Premiere von „Bookshop“ Neue Show im GOP Bad Oeynhausen: Drei Highlights – und ein heimlicher Star Von Karsten Grosser | 07.05.2023, 12:07 Uhr

Premiere im GOP Bad Oeynhausen: In der neuen Varieté-Show „Bookshop“ lehnt sich so manche Nummer an eine literarische Vorlage an. Besonders die Interpretation von Romeo und Julia fasziniert.