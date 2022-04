Ben Granfelt spielt mit seiner Band am Samstag, 9. April, um 20 Uhr auf der Bühne des Life House in Stemwede-Wehdem. FOTO: Pasi Murto Ben Granfelt live Früherer „Leningrad Cowboy“ am 9. April zu Gast in Wehdem Von noz.de | 04.04.2022, 14:08 Uhr

Er spielte schon in legendären Musikgruppen wie „Wishbone Ash“ und „Leningrad Cowboys“: Ben Granfelt. Am 9. April ist der finnische Gitarrist im Life House in Wehdem zu Gast.