Einsatzkräfte warnen Nachbarn Fünf Menschen in Bünde wegen Kohlenmonoxid-Austritt im Krankenhaus Von dpa | 13.08.2023, 11:53 Uhr | Update vor 3 Std. Alle fünf Bewohner des Doppelhauses in Bünde kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Fünf Menschen – darunter zwei Kinder – sind wegen eines Kohlenmonoxid-Austritts in einer Doppelhaushälfte in Bünde (Kreis Herford) vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Das sagte am Sonntag ein Sprecher der Feuerwehr.