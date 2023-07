Schon am Donnerstag seien Taucher der DLRG in dem See im Naturschutzgebiet Barrelpäule zwischen Hesselteich und Kölkebeck eingesetzt worden, teilt die Polizei Bielefeld mit. Am Freitag wurde die Suche nach Marion S. fortgesetzt. Dabei kam ein Sonarboot zum Einsatz.

An der Suchaktion waren bisher neben zahlreichen Polizisten auch Personensuchhunde, ein Hubschrauber der Polizei NRW und Feuerwehrkräfte beteiligt. Am Donnerstag waren bereits mehrere größere Waldgebiete sowie der See durchsucht worden.

Die Polizei Gütersloh veröffentlicht ein Foto der Vermissten, Marion S.

Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Vermissten dauern an. Die Polizei bittet darum, Hinweise zum Verschwinden oder zum Aufenthaltsort unter 0521 545-0 zu melden.