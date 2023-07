Die Ermittlungen bei der Suche nach Marion S. konzentrierten sich laut Polizei zuletzt hauptsächlich in Halle-Kölkebeck auf den Baggersee „Barrelpäule“ und einen Hof an der Steinbachstraße.

Bereits am Donnerstag waren am See neben den Ermittlern auch Spürhunde, die Feuerwehr mit Booten und DLRG-Taucher im Einsatz, teilte die Polizei Bielefeld mit. Aufgrund der Größe und der teilweise schlechten Sicht in dem See unterstützte die Feuerwehr am Freitag ebenfalls mit Booten und einem Sonargerät zur Unterwasserortung die Ermittlungen. Die Stellen, wo das Ortungsgerät Signale sendete, wurden nochmals von Tauchern der DLRG abgesucht. Die Suche an und um den See sei am Freitagnachmittag ohne Hinweise auf die Vermisste eingestellt worden.

In den Nachmittagsstunden am Freitag verlagerten die Ermittler die Suche auf einen Hof an der Steinbachstraße. Dort wohnt laut Polizei der getrenntlebende Ehemann der gesuchten Steinhagenerin. Die Nachschau wurde ohne neue Erkenntnisse zu der Vermissten beendet.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zum Verschwinden oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Marion S. nehmen jede Polizeidienststelle und das Kriminalkommissariat in Bielefeld unter 0521 545-0 entgegen.

Am Donnerstag hatte die Polizei gemeldet, dass mittlerweile eine Gewalttat nicht mehr ausgeschlossen werden könne. Konkrete Hinweise dafür hätten aber nicht vorgelegen.