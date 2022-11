Die Beamten erheben gleich mehrere Vorwürfe gegen den Mann. Symbolfoto: dpa/Patrick Seeger up-down up-down Polizisten angegriffen Mann will in Espelkamp vor Polizei fliehen – und rammt zweimal den Streifenwagen Von Vincent Buß | 21.11.2022, 16:26 Uhr

In eine Polizeikontrolle ist ein Mann in Espelkamp in der Nacht zu Samstag geraten. Seine Reaktion machte die Sache nur schlimmer und endete für den 40-Jährigen auf der Wache.