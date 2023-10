Polizei sucht Unfallzeugen Gegenverkehr auf linker Spur: Ausweichmanöver in Pr. Oldendorf endet am Leitpfosten Von noz.de | 12.10.2023, 16:39 Uhr Am Ford entstand Sachschaden. Foto: Polizei Minden-Lübbecke up-down up-down

Das Ausweichmanöver einer jungen Autofahrerin endete am Dienstagnachmittag in Pr. Oldendorf an einem Leitpfosten. Die Polizei sucht jetzt den mutmaßlichen Unfallverursacher.