Überfall beim Regenbogen-Foto Mann wehrt in Espelkamp einen Räuber mit einer Ladung heißem Kaffee ab Von Karin Kemper | 01.09.2023, 17:13 Uhr Mit einer Tasse heißem Kaffee wollte der Mann es sich gemütlich machen. Doch das Getränk würde einen anderen Zweck erfüllen. Symbolfoto: Unsplash/Niklas Hamann

Ein Mann in Espelkamp wollte am Donnerstagmorgen nur einen Regenbogen fotografieren. Plötzlich wurde er überfallen. Den Angreifer schlug er in die Flucht – mit einer Ladung heißem Kaffee. Nun wird der Flüchtige gesucht.