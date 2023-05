Anklage nach Hammer-Attacke auf die Eltern in Rödinghausen. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Weil er sie für den Teufel hielt Mutter mit Hammer verletzt: 33-Jähriger aus Rödinghausen in Psychiatrie eingewiesen Von Nils Middelhauve | 04.05.2023, 09:57 Uhr

Ein 33-jähriger Mann aus Rödinghausen hat im November 2022 in einer psychotischen Episode seine Eltern mit einem Hammer angegriffen, weil er sie für den Teufel hielt. Das Bielefelder Landgericht ordnet nun seine Unterbringung in eine psychiatrische Klinik an.