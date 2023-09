Das Geschehen stuft die Staatsanwaltschaft als versuchtes Tötungsdelikt ein. In der Verhandlung vor dem Bielefelder Landgericht wirkt die Angeklagte reflektiert. Sie räumt ein, etwas nervös zu sein, doch sie berichtet ruhig von dem, was am 21. März im Haus der Familie in Bünde geschehen ist. Oder besser gesagt: von dem, was sie davon noch in Erinnerung hat.

Wie die Frau ihren Wahn erlebt hat

Sie sei damals morgens ganz normal aufgestanden, doch dann sei es auch schon losgegangen. „Ich kann mich nur schemenhaft daran erinnern, aber ich habe mich völlig anders gefühlt. Ich war in einer ganz anderen Welt. Ich habe das nicht verstanden, es war das erste Mal.“ An diesem Tag war die Angeklagte offenbar akut psychotisch. „Eine Stimme sagte mir, ich sei frei und müsse nie wieder arbeiten. Und dann habe ich völlig verrückt gespielt“, sagte sie vor Gericht.

Vor dem Bielefelder Landgericht hat der Prozess gegen eine Mutter begonnen. Archivfoto: dpa/Friso Gentsch Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

So habe sie die Glasscheiben im Haus der Familie beschmiert, sich die Haare mit der Klobürste gekämmt und sich eine volle Puddingschüssel auf den Kopf gesetzt und dazu getanzt – während sie den herunterlaufenden Pudding auf dem Fußboden verteilte. An das, was dann passierte, hat die Frau nur noch verschwommene Erinnerungen.

Warum der Säugling den Sturz überlebte

Kurz zuvor war ihr Ehemann von der Arbeit nach Hause gekommen. Diesem gab sie zunächst unvermittelt und ohne Anlass eine Ohrfeige, dann schlug sie ihm mit der Faust ins Gesicht. Offenbar war sie der Meinung, sie und ihre Kinder könnten schweben. Und so warf sie ihren drei Monate alten Sohn über das Geländer einer Empore in Richtung des etwa vier Meter tiefer liegenden Fliesenbodens.

Es war unglaubliches Glück im Unglück, dass der Sturz des Säuglings durch eine herunterhängende Deckenleuchte abgebremst wurde und der Junge schließlich auf den Wohnzimmertisch fiel. Er trug lediglich einen Kratzer, Beulen und kleine Hämatome davon – Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was hätte geschehen können.

Auch zweites Kind in Gefahr

Der Vater der Kinder lief sofort zu dem Säugling, rief dann den Notarzt, öffnete die Tür, damit die ebenfalls informierte Polizei eintreten könne – und rannte wieder zur Empore, auf der seine Frau nun die kleine Tochter des Paars an den Armen gefasst hatte und über das Geländer hielt.

Der Mann zog das Kind wieder nach oben und drückte seine Frau auf den Boden. Dabei biss sie ihn, weil sie glaubte, er sei kein Mensch, sondern ein programmiertes Wesen.

Wie es für die Frau nun weitergeht

Die Frau aus Bünde kam in eine Klinik und wurde medikamentös eingestellt. Das Bielefelder Landgericht hat nun darüber zu befinden, ob sie unbefristet in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben muss, ob krankheitsbedingt weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit von ihr ausgeht.

Denn strafrechtlich belangt werden kann sie nicht: Aufgrund des akuten psychotischen Geschehens war ihre Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit wohl aufgehoben.

Das Urteil wird für den 29. September erwartet.