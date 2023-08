Polizei sucht nach Zeugen 94-jährige übergibt in Halle nach Schockanruf Bargeld und Schmuck Von noz.de | 07.08.2023, 17:20 Uhr Opfer eines Schockanrufs wurde eine 94-Jährige aus Halle/Westfalen. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down

Erneut hat ein sogenannter Schockanruf am Freitagnachmittag dazu geführt, dass eine ältere Dame einen geringen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck an Betrüger verloren hat. Dieses Mal in in Halle/Westfalen.