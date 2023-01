Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang in die Häuser. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Ermittler hoffen auf Hinweise Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld in Pr. Oldendorf Von noz.de | 25.01.2023, 12:05 Uhr

In Pr. Oldendorf sind bislang Unbekannte am Dienstagnachmittag in zwei Wohnhäuser eingebrochen und haben unter anderem Schmuck entwendet, teilt die Polizei Minden-Lübbecke mit.