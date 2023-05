Milchautomaten in der Region wurden immer wieder das Ziel von Einbrechern. Symbolfoto: dpa/Martin Schutt up-down up-down Einbrecher-Trio geschnappt Milchtankstelle in Minden aufgebrochen: Sind die Täter überregionale Seriendiebe? Von Vincent Buß | 13.05.2023, 10:31 Uhr

In die Milchtankstelle eines Hofladens in Minden ist am Donnerstagabend eingebrochen worden. Die Polizei schnappte die Täter. Und prüft, ob sie für weitere Einbrüche verantwortlich sind.