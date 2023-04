Fürs Abschleppen der Unfallwagen musste eine Spezialfirma angefordert werden. Foto: Polizei Minden-Lübbecke up-down up-down Schaden von rund 22.000 Euro Ka­ram­bo­la­ge in Stemwede: Drei Menschen leicht verletzt Von Vincent Buß | 02.04.2023, 11:11 Uhr

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag in Stemwede ereignet. Drei Personen wurden leicht verletzt, darunter eine Frau, deren Auto zu dem Zeitpunkt an der Haltelinie stand.