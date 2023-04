Einen Erinnerungsteller überreichte Bürgermeistere Kai Abruszat (links) an André Kuper, den Vizepräsidenten des NRW-Landtags. Foto: Heidrun Mühlke up-down up-down Auftakt des Jubiläumsjahrs Aus 13 Dörfern wurde eine Gemeinde: Stemwede feiert Geburtstag Von Heidrun Mühlke | 23.04.2023, 15:12 Uhr

Vor den Toren des Wittlager Landes liegt die Gemeinde Stemwede. Diese besteht seit 50 Jahren. Das Jubiläum wurde am Samstag in der Leverner Festhalle mit 700 Gästen gefeiert. Locker aufgelegte Ehrengäste richteten launige Grußworte an die Gemeinde.