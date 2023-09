Der Verein Jugend, Freizeit und Kultur (JFK) in Stemwede lädt zu 20 Veranstaltungen ein, vom lockeren Benzingespräch mit Rockmusik bis zum Kindertheater.

Konzerte

Freitag, 22. September, 20 Uhr: Der amerikanische Bluesmusiker Scott Weis kommt mit Band ins Life House.

Samstag, 30. September, 20 Uhr: Julian Sas und Band. Der Niederländer gilt als Bluesrock-Gitarrist der Extraklasse und als europäische Antwort auf Joe Bonamassa.

Montag, 9. Oktober, 19.30 Uhr: Die Band „Crazy Freilach“ git ein Klezmer-Konzert in der Begegnungsstätte neben dem Life House. Die Band widmet sich der zeitgenössischen Klezmermusik und dem jiddischen Gesang.

Samstag, 14. Oktober, 20 Uhr: „3 Female Fronted Rockbands“ rocken das Life House. Mit „Frau Paul“, „Rausz“ und „About Monsters“ präsentieren sich drei Frontfrauen und ihre Bands.

Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr: Krissy Matthews sei so etwas wie der „Mozart der Bluesgitarre“, heißt es in der Mitteilung des JFK. Die Krissy Matthews Band hat bereits die Bühne mit Künstlern wie Toto, Graveyard, Beth Hart und Joe Satriani geteilt.

Man nennt ihn auch den „Mozart der Bluesgitarre": Krissy Matthews mit Band. Foto: Jacob Roos

Sonntag, 17. Dezember, 20 Uhr: Mit der „Richie Arndt Band feat. Gregor Hilden“ nehmen zwei der bekanntesten deutschen Bluesgitarristen die Besucher mit auf eine Reise durch die Blues- und Rock-Geschichte.

Im neuen Kulturtreff „Q“ gibt es darüber hinaus jeden ersten Montag im Monat ein Hutkonzert. Der Eintritt ist frei, in der Pause geht ein Hut herum, um für den Musiker zu sammeln.

Musik zum Mitmachen

Montag, 18. September, 16. Oktober, 20. November und 18. Dezember, jeweils 19 Uhr: „Life House Jam“.

Sonntag, 8. Oktober, 18 Uhr: „Life House Singing“ mit Kevin Guennoc. Die Liedtexte werden mittels Beamer auf eine Leinwand geworfen.

Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr: Wer schon immer mal auf der Bühne stehen wollte, um seinen Lieblingssong zu spielen, aber keine eigene Band hat, hat bei „Spiel deinen Song“ die Möglichkeit dazu. Es stehen professionelle Musiker bereit, die das Ganze begleiten.

Kabarett und Comedy

Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr: Der Kabarettist Frank Fischer kommt mit seinem Programm „Meschugge“ ins Life House.

Samstag, 4. November, 20 Uhr: Bene Reinisch bewegt sich mit seinem Programm „Irgendwas mit Meinung“ stilistisch zwischen Kabarett und Stand-up.

Das Duo „Reis Against The Spülmachine" ist bekannt für seine Songparodien. Foto: Jan Hüsing

Freitag, 24. November, 20 Uhr: Bei „Reis Against The Spülmachine“ dürfen sich die Besucher auf Musik-Comedy vom Feinsten freuen, so der Verein JFK.

Poetry Slam und Lesungen

Freitag, 20. Oktober: Das Motto des „Life House Poetry Slam“ lautet: „Ein Mikro, sieben Minuten Bühne und das Publikum entscheidet“.

Montag, 23. Oktober, 19.30 Uhr: Der Wirt des legendären Elbschlosskellers Daniel Schmidt stellt sein Buch „Kiez. Kein Roman“ vor.

Mittwoch, 25. Oktober, 19.30 Uhr: Bei der Grammophon-Lesung mit Jo van Nelsen in der Begegnungsstätte geht es um „Kabarett(isten) im KZ“. Viele der inhaftierten Unterhaltungsstars der Weimarer Republik traten auch im Konzentrationslager auf – manchmal heimlich, manchmal auf Befehl.

In Jo van Nelsens „Grammophonlesung" geht es um „Kabarett(isten) im KZ". Foto: Katrin Schander

Kindertheater

Sonntag, 12. November, 15 Uhr: Das Kindertheaterstück „Ritterhelmpflicht für kleine Drachen“ handelt von einem großen Ritterturnier um das magische Schwert. Eine mutige Drachendame möchte unbedingt zum Ritter geschlagen werden.

Hier gibt es Karten

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Reservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede unter 05773 991401 zur Verfügung. Reservierungen sind unter www.jfk-stemwede.de oder info@jfk-stemwede.de möglich.