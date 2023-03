Am Samstag, 19. August, nimmt die Shanty-Rock-Band Santiano Kurs auf die OWL Arena in Halle/Westfalen und feiert mit ihren Fans das Beste aus elf Jahren Bandgeschichte. Foto: Christian Barz up-down up-down Shantys in Ostwestfalen Das Beste von Santiano am 19. August in der OWL-Arena in Halle Von Thomas Wübker | 30.03.2023, 16:40 Uhr

Beinahe wäre der Auftritt von Santiano in der OWL-Arena in Halle am 19. August buchstäblich ins Wasser gefallen. Geiger Peter Sage ist in der Ostsee mit seinem Segelboot gekentert.