Zwei Männer vorläufig festgenommen Werther: Polizei Gütersloh hebt Cannabis-Plantage in Werkstatt aus Von noz.de | 24.08.2023, 17:28 Uhr Vor Ort nahm die Polizei zwei Männer in der Werkstatt fest,. Symbolfoto: Bundespolizei up-down up-down

In einer Werkstatt an der Ziegelstraße in Werther (Westfalen) hat die Polizei eine größere Cannabisplantage entdeckt. Vor Ort wurden zwei Männer vorläufig festgenommen, teilt dei Polizei Gütersloh mit.