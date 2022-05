Das Feuer brach im Erdgeschoss aus und breitete sich bis zum Dachstuhl aus. FOTO: Martin Nobbe Einfamilienhaus noch unbewohnbar Brand in Börninghausen: Nachbarin klingelt Sturm und rettet Bewohner Von noz.de | 11.05.2022, 17:42 Uhr

Am Dienstagnachmittag hat ein Wohnhaus in Pr. Oldendorf-Börninghausen gebrannt. Dass keine Menschen zu Schaden kamen, ist einer aufmerksamen Nachbarin zu verdanken, berichtet die Polizei Minden-Lübbecke am Mittwoch.