Programm auf drei Bühnen Bierbrunnenfest in Lübbecke mit Musik und verkaufsoffenem Sonntag Von noz.de | 11.08.2023, 11:56 Uhr Mehrere Bühnen und ein „Hopfengarten": Beim Bierbrunnenfest wird die Lübbecker Innenstadt zur Feiermeile. Foto: Privatbrauerei Barre

Eine der größten Veranstaltungen in Lübbecke ist das Bierbrunnenfest. Zum Stadtfest an diesem Wochenende gehört ein Musikprogramm und natürlich der traditionelle Fassanstich am Bierbrunnen auf dem Marktplatz in der Stadtmitte.