Ein betrunkener Autofahrer folgt seinem Navi und landete im Gleisbett. Foto: Polizei Bielefeld up-down up-down Navi-Anweisungen befolgt? Betrunkener Autofahrer landet in Bielefeld mit seinem Auto im Gleisbett Von noz.de | 04.04.2023, 15:16 Uhr

In der Nacht auf Dienstag ist ein 44-Jähriger mit seinem Ford in das Gleisbett der Straßenbahn in Bielefeld gefahren. Laut Polizei war der Fahrer betrunken und sei nach eigener Aussage lediglich der Anweisung seines Navigationsgeräts gefolgt.