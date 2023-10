Verursacher fährt weg Unfall in Lübbecke: Baum durchbohrt Windschutzscheibe eines Autos Von noz.de | 06.10.2023, 15:38 Uhr Wie durch ein Wunder blieb die 29-jährige Fahrerin unverletzt, nachdem ein Baum ihre Windschutzscheibe durchbohrt hatte. Foto: Polizei Minden-Lübbecke up-down up-down

Bei einem Unfall in Lübbecke hat sich am Donnerstagmorgen ein großer Baumstamm durch die Windschutzscheibe eines Autos gebohrt. Die in dem Wagen sitzende Frau aus Hille hatte Glück: Sie erlitt noch nicht einmal ein paar Schrammen.