Dieser Traktor soll in den Unfall verwickelt sein. Ist der Erlebnisbauernhof schon wieder geöffnet? FOTO: Christian Müller up-down up-down Erlebnisbauernhof in Borgholzhausen Junge bei „Bauer Bernd“ gestorben: Weitere Details zum Unfall bekannt Von Vincent Buß | 29.07.2022, 12:17 Uhr | Update vor 3 Min.

Ein 12-Jähriger ist am Donnerstag auf dem Erlebnisbauernhof „Bauer Bernd“ in Borgholzhausen gestorben. Was genau ist passiert? Polizei und Feuerwehr geben weitere Infos heraus.