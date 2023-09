„Es war ein Marathon“, sagt Reinhard Fricke, der sich innerhalb von zehn Wochen vier Operationen unterziehen musste. Er hatte Darmkrebs, einen riesigen Tumor im Oberkörper und noch dazu ein Bauchaortenaneurysma. Und dann gab es mit einem in die Bauchschlagader gesetzten Stent auch noch Komplikationen, so dass dieser erneuert werden musste. Doch der 74-Jährige aus Hüllhorst ließ sich davon nicht unterkriegen: „Ich habe mich jeder neuen Herausforderung gestellt und gekämpft.“

Wie Reinhard Frickes Leidensgeschichte los ging

Alles fing mit Verdauungsbeschwerden an. Über mehrere Wochen hatte der Rentner Schmerzen und starken Durchfall, heißt es in einer Mitteilung der Mühlenkreiskliniken. Eine Darmspiegelung im Krankenhaus Lübbecke, das zu den Mühlenkreiskliniken gehört, sollte helfen herauszufinden, was dahintersteckte.

Dr. Bernd Wejda, Direktor der Klinik für Gastroenterologie und Endoskopie am Krankenhaus Lübbecke, erklärt: „Mein Erstkontakt zu Herrn Fricke erfolgte im Rahmen der geplanten Darmspiegelung. Hier mussten wir neben weiteren Polypen, die sofort entfernt werden konnten, einen acht mal sechs Zentimeter großen Tumor im Enddarm feststellen.“

Im Krankenhaus Lübbecke nahm der Operationsmarathon für Reinhard Fricke mit einer Darmspiegelung seinen Anfang. Foto: Martin Nobbe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zwei schlimme Entdeckung bei der Untersuchung

Während der Untersuchungen entdecken die Lübbecker Gastroenterologen neben einem großen Bauchaortenaneurysma einen großen Tumor zwischen Brustkorb, Lunge und dem Herzen beim 74-Jährigen. Ein Schock für den Familienvater und seine Frau Sigrid Fricke. „Damit hatten wir nicht gerechnet, plötzlich taten sich immer mehr Baustellen auf. Es nahm gar kein Ende mehr“, erzählt das Hüllhorster Ehepaar.

Für die Mediziner ist klar: Sie müssen Prioritäten setzen. Zunächst galt es, das Aneurysma zu operieren, denn hier drohte unmittelbar eine lebensbedrohliche Komplikation. „Bei einem Bauchaortenaneurysma ist diese Bauchschlagader, die medizinisch Bauchaorta genannt wird, sackartig erweitert. Eine leichte Erweiterung ist meistens kein Problem, dehnt sie sich zu stark aus, besteht die Gefahr, dass sie reißt – dann droht unmittelbare Lebensgefahr“, erklärt Wejda.

Bei Reinhard Fricke war die Bauchaorta auf acht Zentimeter erweitert, ein kritischer Zustand. Die Aorta hat im Bauchraum bei erwachsenen Menschen normalerweise einen Durchmesser von nur etwa zwei Zentimetern. Sie wird oft nur zufällig bei einer Ultraschalluntersuchung entdeckt. So wie auch bei dem Hüllhorster.

Zuerst wird das Bauchaortenaneurysma operiert

Dr. Bernd Wejda berät sich mit seinem Kollegen Dr. Uwe Werner, dem Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, auf der gemeinsam geführten Bauchstation. Die Lübbecker Mediziner entscheiden sich gemeinsam mit ihren Kollegen der Gefäßchirurgie des Mindener Universitätsklinikums dazu, dass der Eingriff im Johannes-Wesling-Klinikum durchgeführt wird. Es gilt, die Bauchschlagader durch einen Stent von innen zu schienen.

Ein Stent stabilisiert die Bauchschlagader. Symbolfoto: Monika Vollmer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Ich habe die Operation sehr gut überstanden und konnte recht schnell wieder nach Hause, hatte allerdings immer noch Beschwerden durch den Darm“, erinnert sich Reinhard Fricke.

Darmtumor wird per Spiegelung entfernt

Wejda erläutert: „Die Entfernung des Darmtumors habe ich über eine Spiegelung vorgenommen. Dieser Eingriff war durchaus riskant und zeitaufwändig. Die Ergebnisse der Gewebeanalyse zeigten dann zwar einen Darmkrebs, aber es bestanden sehr gute Chancen, nun eine Operation vermeiden zu können. Die Nachkontrollen, zuletzt im August, zeigten erfreulicherweise kein Tumorgewebe mehr.“

Plötzlich treten Komplikationen auf

Jetzt konnte sich Reinhard Fricke der nächsten Herausforderung stellen: der operativen Entfernung des Tumors zwischen Brustkorb, Lunge und Herz. Doch kurz vor der OP ist plötzlich sein rechtes Bein taub, der 74-Jährige kann nicht mehr laufen.

Seine Ehefrau alarmiert den Rettungsdienst – und der erkennt sofort den Ernst der Lage. Der Stent, der in die erweiterte Bauchaorta eingesetzt wurde, ist verstopft, der Blutfluss zum Bein unterbrochen. Fricke wird ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht und dort von den Gefäßchirurgen noch in der Nacht erneut mit einem Stent versorgt.

Zweiter Tumor war glücklicherweise gutartig

Zeit zum Durchatmen braucht Reinhard Fricke nicht: „Dieser OP-Marathon war natürlich anstrengend, aber ich wollte nun auch endlich, dass der zweite Tumor aus meinem Körper entfernt wird.“

Da die Mühlenkreiskliniken eng mit dem Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen arbeiten und zu befürchten war, dass eine Herz-Lungen-Maschine bei dem Eingriff zum Einsatz kommen könnte, entschieden sich die behandelnden Ärzte dazu, den Eingriff dort vorzunehmen.

Der riesige Tumor, der sich zwischen Wirbelsäule, Lunge und Herz befand, konnte entfernt werden und war zum Glück gutartig. „Wir waren natürlich erleichtert und konnten endlich positiv nach vorne schauen“, erzählen Sigrid und Reinhard Fricke.

Schauen positiv nach vorn: Dr. Bernd Wejda, Direktor der Klinik für Gastroenterologie und interventionelle Endoskopie am Krankenhaus Lübbecke, zusammen mit Sigrid und Reinhard Fricke. Foto: MKK/Sven Olaf Stange Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

So viele bedrohliche Erkrankungen auf einmal sind selten

Auch für den erfahrenen Klinikdirektor Dr. Bernd Wejda ist die Geschichte von Reinhard Fricke erstaunlich: „So eine Fülle bedrohlicher Erkrankungen auf einen Schlag erleben wir Mediziner auch nicht jeden Tag. Mich beeindruckt vor allem, wie Herr Fricke sich dem Ganzen gestellt hat. Ich habe in vielen Gesprächen mit ihm und seiner Frau immer versucht, den Weg klar vorzuzeichnen.

Durch die Kooperation innerhalb und außerhalb unseres Hauses konnten all die großen Eingriffe in nur gut zehn Wochen erfolgen“, sagt Wejda. Und fügt hinzu: „Ich hoffe, dass seine Krankheitsgeschichte anderen etwas Mut und Zuversicht gibt.“

Happy End: Reinhard Fricke führt wieder ein ganz normales Leben

Reinhard Fricke ist froh über sein jetziges Leben: „Es war ein Marathon, aber ich habe mich nie gegen eine Behandlung gesträubt oder gesagt, dass ich nicht mehr will.“ Der 74-Jährige ergänzt: „Wer weiß, ob ich heute noch leben würde, wenn die Ärzte nicht rechtzeitig reagiert hätten“.

Immer an seiner Seite: seine Ehefrau Sigrid. „Meine Frau fährt mich zu jeder Untersuchung, ist bei jeder Besprechung mit den Ärzten dabei und schenkt mir Kraft“, sagt Reinhard Fricke. Der Familienvater hat heute mit keinen Einschränkungen zu kämpfen, kann seinen Alltag ganz normal bewerkstelligen.