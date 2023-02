Shanty Rock spielen Gorch Rock aus Espelkamp. Foto: Kai-David Hußmann up-down up-down Am Samstag, 4. März 2023 Band Contest im Life House Wehdem: Gewinner spielt beim Stemweder Open Air Von noz.de | 26.02.2023, 11:11 Uhr

Der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur (JFK) Stemwede lädt ein zum 18. Band Contest am Samstag, 4. März, in das Life House nach Stemwede-Wehdem. Den Gewinnern dieses Wettbewerbs winkt als Hauptpreis der Auftritt auf dem 47. Stemweder Open-Air-Festival am 18. und 19. August 2023