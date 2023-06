Ein Passant hatte den jungen Mann gefunden. Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Gegen Baum gekracht 19-jähriger Mopedfahrer stirbt bei Unfall in Bad Oeynhausen Von dpa | 18.06.2023, 08:14 Uhr

Ein 19-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) ums Leben gekommen. Ein Passant entdeckte den jungen Mann nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen an der Unfallstelle. Wie ein Polizeisprecher sagte, alarmierte er den Notruf.