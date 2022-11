Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Foto: Polizei Minden-Lübbecke up-down up-down Drei Autos beteiligt Kollision an Kreuzung: Vier Verletzte bei Unfall in Stemwede Von Rainer Westendorf | 02.11.2022, 15:00 Uhr

Beim Zusammenstoß dreier Autos sind am Dienstagmittag an der Einmündung Schepshaker Straße/ Haldemer Straße/Stemwederberg-Straße in Sundern vier Personen leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei Minden-Lübbecke.